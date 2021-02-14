شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة معلول.. وسبب قيامه بالإحماء قبل مباراة بالميراس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن تفاصيل جديدة حول إصابة على معلول، الظهير الأيسر التونسي للفريق.
وقال أبوعبلة، خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «معلول لم يتمكن من إكمال مباراة بايرن ميونخ بعد الإصابة وقمنا بإجراء أكثر من فحص طبي للاعب».
وأوضح: «اللاعب لم يكن ضمن تشكيل الأهلي الأساسي كما قال البعض قبل مباراة بالميراس، ولكنه بالفعل قام بعمليات الإحماء».
وأكمل: «الإحماء الذي قام به معلول هو بمثابة اختبار طبي لتحديد إمكانية الدفع باللاعب في جزء صغير من المباراة من عدمه، ونجح في هذا الاختبار».
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