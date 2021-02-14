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طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة معلول.. وسبب قيامه بالإحماء قبل مباراة بالميراس

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن تفاصيل جديدة حول إصابة على معلول، الظهير الأيسر التونسي للفريق.

وقال أبوعبلة، خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «معلول لم يتمكن من إكمال مباراة بايرن ميونخ بعد الإصابة وقمنا بإجراء أكثر من فحص طبي للاعب».

وأوضح: «اللاعب لم يكن ضمن تشكيل الأهلي الأساسي كما قال البعض قبل مباراة بالميراس، ولكنه بالفعل قام بعمليات الإحماء».

وأكمل: «الإحماء الذي قام به معلول هو بمثابة اختبار طبي لتحديد إمكانية الدفع باللاعب في جزء صغير من المباراة من عدمه، ونجح في هذا الاختبار».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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