شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة معلول.. وسبب قيامه بالإحماء قبل مباراة بالميراس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن تفاصيل جديدة حول إصابة على معلول، الظهير الأيسر التونسي للفريق.

وقال أبوعبلة، خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «معلول لم يتمكن من إكمال مباراة بايرن ميونخ بعد الإصابة وقمنا بإجراء أكثر من فحص طبي للاعب».

وأوضح: «اللاعب لم يكن ضمن تشكيل الأهلي الأساسي كما قال البعض قبل مباراة بالميراس، ولكنه بالفعل قام بعمليات الإحماء».

وأكمل: «الإحماء الذي قام به معلول هو بمثابة اختبار طبي لتحديد إمكانية الدفع باللاعب في جزء صغير من المباراة من عدمه، ونجح في هذا الاختبار».