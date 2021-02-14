شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يشكر اتحاد الكرة على تأجيل مواجهة الحرس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، الشكر للجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على استجابتها بتأجيل مواجهة الفريق أمام حرس الحدود ببطولة كأس مصر.
وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر لأجل غير مسمى، والتي كان مقررا لها 20 فبراير الجاري، بسبب ارتباط الفريق الأول بالسفر في اليوم نفسه للسنغال لمواجهة تونجيت 23 فبراير.
وقال أشرف قاسم: «نشكر اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على استجابتها لطلب الزمالك ومساندته كأحد الممثلين لمصر في المحافل الأفريقية».
وأتم: «نخشى التعرض للإجهاد قبل مواجهة تونجيت السنغالي، بسبب مواجهة الإسماعيلي 17 فبراير ثم السفر للسنغال 20 لمواجهة تونجيت 23، وهو ما يصعب من خوض مباراة حرس الحدود قبل مواجهة بطل السنغال بثلاثة أيام فقط».
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