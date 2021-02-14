شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يشكر اتحاد الكرة على تأجيل مواجهة الحرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، الشكر للجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على استجابتها بتأجيل مواجهة الفريق أمام حرس الحدود ببطولة كأس مصر.

وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر لأجل غير مسمى، والتي كان مقررا لها 20 فبراير الجاري، بسبب ارتباط الفريق الأول بالسفر في اليوم نفسه للسنغال لمواجهة تونجيت 23 فبراير.

وقال أشرف قاسم: «نشكر اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على استجابتها لطلب الزمالك ومساندته كأحد الممثلين لمصر في المحافل الأفريقية».

وأتم: «نخشى التعرض للإجهاد قبل مواجهة تونجيت السنغالي، بسبب مواجهة الإسماعيلي 17 فبراير ثم السفر للسنغال 20 لمواجهة تونجيت 23، وهو ما يصعب من خوض مباراة حرس الحدود قبل مواجهة بطل السنغال بثلاثة أيام فقط».