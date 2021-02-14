شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب عبدالرحمن مجدي عن الإسماعيلي أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، عن المشاركة أمام الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي «الأربعاء» ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

ويعاني مجدي من آلام في العضلة الأمامية حالت دون مشاركته في التدريبات الأخيرة للإسماعيلي، واستبعاده من المشاركة أمام فريق لافيينا في كأس مصر.