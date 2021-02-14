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3 نجوم يغيبون عن الأهلي أمام المريخ السوداني

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب عن النادي الأهلي 3 نجوم، خلال لقاء المريخ السوداني في أولى الجولات بدوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته، الثلاثاء المقبل، عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين حسين الشحات، الذي طرد خلال اللقاء النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والذي خسره الزمالك بقاضية محمد مجدي قفشة، فضلا عن غياب على معلول، الذي تعرض للإصابة خلال لقاء بايرن ميونخ، ويليه، صلاح محسن، الذي يعاني من آلام في العضلة الأمامية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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