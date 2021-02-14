شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم يغيبون عن الأهلي أمام المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب عن النادي الأهلي 3 نجوم، خلال لقاء المريخ السوداني في أولى الجولات بدوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته، الثلاثاء المقبل، عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين حسين الشحات، الذي طرد خلال اللقاء النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والذي خسره الزمالك بقاضية محمد مجدي قفشة، فضلا عن غياب على معلول، الذي تعرض للإصابة خلال لقاء بايرن ميونخ، ويليه، صلاح محسن، الذي يعاني من آلام في العضلة الأمامية.