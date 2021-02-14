شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يكشف سر «اللوحة».. وماذا قال لـ«نوير» قبل أن يحصل على قفازه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، عن سعادته عقب حصد برونزية كأس العالم للأندية.

وقال شوبير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «سعيد بما حققناه، اتعلم الكثير من محمد الشناوي».

وأردف: «أتدرب مع الحارس الأفضل في أفريقيا واستفيد منه كثيرا وأيضا أتعلم منه شخصية القائد».

وعن لقاؤه بنوير قال: «كان أمامي فناديته (يا مثلي الأعلى) فنظر لي وابتسم وطلبت منه التصوير وحصلت منه على قميصه والقفاز».

وأضاف: «رغم أن لقائي به لم يطول، ولكني تعلمت منه خلال تلك الدقائق القليلة التواضع والهدوء».

وأتم كلماته بالحديث عن لقطة اللوحة المرفوعة بأرقام 27 – 11 قال: «كنت أمزح مع سعد سمير ووليد سليمان بأرقامهم ولم أقصد تماما ما تم فهمه».