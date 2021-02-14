شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة خاصة للاعبي الإسماعيلي في حالة الفوز على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، مكافأة خاصة للاعبي الفريق، في حالة تحقيق الفوز على الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي «الأربعاء» ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة للدوري.

ويسعى مجلس إدارة الإسماعيلي لتحفيز لاعبيه من أجل حصد النقاط الثلاث ووقف نزيف النقاط الذي يلازم الفريق خلال مبارياته الأخيرة.