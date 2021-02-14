شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يوجه رسالة لأسرة ثابت البطل في ذكرى رحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاتصال بأسرة المرحوم ثابت البطل، كابتن الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، للاطمئنان عليهم، والتواصل مع زوجته وأبنائه بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لوفاة البطل، الذي كان يتمتع بتاريخ كبير من الإنجازات والأخلاقيات والحفاظ على قيم وثوابت النادي.

ومن المقرر أن يتوجه محمود الخطيب، الموجود حاليا في الإمارات، عقب عودته لزيارة أسرة المرحوم ثابت البطل، في إطار روابط عائلة الأهلي، والتأكيد على تقدير أبناء النادي الذين أعطوا بإخلاص وحققوا إنجازات وانتصارات أسعدت الملايين.