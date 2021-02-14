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الخطيب يوجه رسالة لأسرة ثابت البطل في ذكرى رحيله

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاتصال بأسرة المرحوم ثابت البطل، كابتن الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، للاطمئنان عليهم، والتواصل مع زوجته وأبنائه بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لوفاة البطل، الذي كان يتمتع بتاريخ كبير من الإنجازات والأخلاقيات والحفاظ على قيم وثوابت النادي.

ومن المقرر أن يتوجه محمود الخطيب، الموجود حاليا في الإمارات، عقب عودته لزيارة أسرة المرحوم ثابت البطل، في إطار روابط عائلة الأهلي، والتأكيد على تقدير أبناء النادي الذين أعطوا بإخلاص وحققوا إنجازات وانتصارات أسعدت الملايين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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