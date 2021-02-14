ميدفيديف وروبليف يهديان روسيا إنجازا تاريخيا في التنس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعد النجم الإسباني رافاييل نادال إلى الدور الرابع (دور الـ16) ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدما تغلب على البريطاني كاميرون نوري 7 / 5 و6 / 2 و7 / 5 أمس ضمن منافسات الدور الثالث لأولى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى في الموسم.

واحتاج نادال المصنف الثاني للبطولة إلى ساعتين و33 دقيقة لحسم المباراة والتأهل إلى الدور الرابع، حيث يلتقي الإيطالي فابيو فونيني.

وقال نادال «لدي شعور جيد لكن لا يزال يمكنني التحسن. الأسبوع الثاني من منافسات أستراليا المفتوحة مهم.»

وأهدى الروسيان دانييل ميدفيديف وأندري روبليف، بلادهما إنجازا غير مسبوق في بطولات جراند سلام الأربع الكبرى بتأهلهما أمس إلى الدور الرابع ببطولة أستراليا.

وكان الروسي أصلان كاراتسيف قد صعد لدور الـ16 أمس الأول بفوز مفاجئ على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان، وجاء فوز ميدفيديف وروبليف لتكون المرة الأولى التي يتأهل فيها 3 لاعبين من روسيا إلى الدور الرابع في إحدى بطولات جراند سلام.

وصعد ميدفيديف بعدما تغلب على الصربي فيليب كرايينوفيتش 6 / 3 و6 / 3 و4 / 6 و3 / 6 و6 / صفر، ليكون الانتصار الـ17 له على التوالي، كما تغلب روبليف على الإسباني المخضرم فيليسيانو لوبيز 7 / 5 و6 / 2 و6 / 3 .

وكان ميدفيديف وروبليف قادا الفريق الروسي للفوز بلقب كأس الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين قبل أيام.

ويلتقي ميدفيديف المصنف الرابع للبطولة في الدور المقبل، الأمريكي ماكنزي ماكدونالد الذي تأهل بالفوز على الجنوب أفريقي لويد هاريس 7 / 6 (9 / 7) و6 / 1 و6 / 4.

بينما يلتقي روبليف مع النرويجي كاسبر رود الذي تغلب على المولدوفي رادو ألبوت 6 / 1 و5 / 7 و6 / 4 و6 / 4.

أما الروسي الآخر كارين خاشانوف، فقد ودع المنافسات بعدما تغلب عليه الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف التاسع للبطولة 7 / 6 (7 / 1) و7 / 6 (7 / 5) و7 / 6 (7 / 5).

كذلك تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الخامس للبطولة إلى الدور الرابع إثر تغلبه على السويدي ميكايل يمير 6 / 4 و6 / 1 و6 / 1.

وأقيمت مباريات أمس بدون حضور جماهير، حيث كان رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية دانييل أندروز قد أعلن أمس الأول، أن الولاية ستخضع لإغلاق لمدة 5 أيام اعتبارا من أمس في إطار جهود وقف انتشار سلالة شديدة العدوى، من فيروس كورونا المستجد، اكتشفت لأول مرة في بريطانيا، وسرعة انتشارها تزيد من صعوبة تعقب المخالطين.