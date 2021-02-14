شكرا لقرائتكم خبر كهربا: برونزية مونديال الأندية لا تكفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري، محمود عبدالمنعم (كهربا) سعادته بتتويج الفريق بالميدالية البرونزية عقب إحرازه المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر واختتمت منافساتها الخميس الماضي.

وأحرز الأهلي بطل أفريقيا المركز الثالث إثر فوزه على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 3 / 2 بضربات الجزاء الترجيحية عقب تعادلهما السلبي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأكد كهربا أنه كان يتمنى المشاركة في مباراة المركز الثالث لولا ظروف الإيقاف، موضحا أن الأهلي بمن حضر دائما، وأن كل لاعبي الأهلي دائما يكونون على قلب رجل واحد.

وأضاف كهربا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي أمس «لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسؤولية خلال مشوار البطولة، رغم الغيابات والظروف التي تعرضنا لها قبل المباراة الأخيرة ومنها إصابة علي معلول».

وأوضح «جماهير الأهلي لعبت دورا بارزا جدا في التتويج بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية، خاصة أن دعمها كان متواصلا للاعبين منذ مغادرة القاهرة للمشاركة في المونديال، وكذلك استقبالها الحافل في المدرجات خلال المباريات، وكلها أمور ساهمت بقوة في الإنجاز الذي يحسب لهذا الجيل من اللاعبين».

وأشار كهربا إلى أن قدر لاعبي الأهلي أنهم دائما ينافسون على هدف واحد، وهو تحقيق البطولات والإنجازات، وكسر الأرقام القياسية، خاصة أن جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات.

وأضاف «نحن أيضا لا نشبع منها، ومن ثم سنغلق صفحة التتويج ببرونزية المونديال، ونبدأ التفكير فورا في انطلاقة مشوار الفريق في دور المجموعات بالنسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، وأيضا استكمال رحلة الدفاع عن لقب الدوري».