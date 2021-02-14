شباب بلوزداد يطالب بجماهيره بدوري الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يأمل نادي شباب بلوزداد الجزائري لكرة القدم في السماح لعدد محدود من جماهيره بحضور مبارياته بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وحل شباب بلوزداد ضيفا على مازيمبي الكونغولي أمس في مستهل مشواره بالمجموعة الثانية التي تضم صن داونز من جنوب أفريقيا والهلال السوداني.

وقال مدير القطب التنافسي بشباب بلوزداد توفيق قريشي في تصريح مصور نشر على صفحة النادي على (فيس بوك) «إن الاتحاد الأفريقي (كاف) يسمح مثلا بحضور 5 آلاف متفرج في ملعب يسع 20 ألف مقعد، شريطة الحصول على موافقة السلطات الصحية في البلد الذي تقام فيه المباراة».

وأوضح قريشي، أن مسؤولي مازيمبي طلبوا الترخيص لـ5 آلاف متفرج لحضور المواجهة أمام شباب بلوزداد، لافتا إلى أن كاف وافق على طلبهم لكن السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية سمحت بحضور ألف متفرج فقط.

وكشف قريشي، «ان إدارة شباب بلوزداد وبعد العودة للجزائر ستحاول معرفة موقف السلطات الصحية من موضوع حضور مشجعي الفريق لمبارياته الأفريقية التي تقام على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية قبل مخاطبة الكاف».

وأكد «إذا لم نحصل على موافقة السلطات الصحية في الجزائر بحضور عدد محدود من الجماهير لمبارياتنا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا فلا داعي لمراسلة الاتحاد الأفريقي».

يذكر أن مباريات دوري المحترفين والهواة في الجزائر تلعب في غياب الجماهير بقرار من السلطات الصحية ضمن الإجراءات الحكومية الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.