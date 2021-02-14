الاتحاد الجزائري ينعى فارس الصافرة

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ويعتبر الراحل دحو، واحدا من أفضل الحكام الجزائريين في فترة التسعينيات، حيث أدار العديد من المباريات الدولية فضلا عن عشرات المواجهات الخاصة بالمسابقات الوطنية، قبل أن يعتزل التحكيم مطلع الألفية الجديدة.ووصف الاتحاد الجزائري الراحل دحو بـ(فارس الصافرة) الذي افتقدته العائلة الكبيرة للتحكيم الجزائري، مشيدا بمشواره المثالي واستقامته وكفاءته. كما تقدم بتعازيه لأسرته وأقاربه.
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