الاتحاد الجزائري ينعى فارس الصافرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الحكم الدولي السابق كريم دحو، الذي توفي أمس، عن عمر ناهز 62 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ويعتبر الراحل دحو، واحدا من أفضل الحكام الجزائريين في فترة التسعينيات، حيث أدار العديد من المباريات الدولية فضلا عن عشرات المواجهات الخاصة بالمسابقات الوطنية، قبل أن يعتزل التحكيم مطلع الألفية الجديدة.

ووصف الاتحاد الجزائري الراحل دحو بـ(فارس الصافرة) الذي افتقدته العائلة الكبيرة للتحكيم الجزائري، مشيدا بمشواره المثالي واستقامته وكفاءته. كما تقدم بتعازيه لأسرته وأقاربه.