شكرا لقرائتكم خبر ليستر سيتي يثأر من ليفربول ويلحق به الهزيمة الثالثة على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى حامل اللقب ليفربول الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وخسر أمام مضيفه ليستر سيتي 1/ 3 أمس في المرحلة الـ24 من المسابقة.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 46 نقطة لينتزع المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي ونقطة واحدة أمام مانشستر يونايتد، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع.

وافتتح ليفربول التسجيل بهدف سجله النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 67، ورفع اللاعب رصيده بذلك إلى 17 هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري.

بعدها قلب ليستر سيتي موازين المباراة لصالحه وحسمها بثلاثة أهداف أحرزها جيمس ماديسون وجيمي فاردي وهارفي بارنيس في الدقائق 80 و81 و85.

وجاءت الهزيمة في مباراة اليوم لتضاعف محنة ليفربول الذي خسر مباراتيه الماضيتين بالدوري أمام برايتون 0 /1 ومانشستر سيتي 1/ 4.

وأجرى المدير الفني لليفربول يورجن كلوب تبديلا اضطراريا في الدقيقة 17، حيث أشرك تياجو ألكانتارا بدلا من جيمس ميلنر الذي تعرض لإصابة.

وضاعت فرصة ثمينة على ليفربول في الدقيقة 20، حيث انطلق ترينت ألكسندر أرنولد ومرر طولية إلى صلاح الذي توغل ببراعة داخل منطقة الجزاء ووجه عرضية باتجاه ماني لكن دانيال أمارتي مدافع ليستر تدخل في اللحظة المناسبة وأطاح بالكرة ليحرم ماني من التسجيل.

ونجح ليفربول أخيرا في هز شباك ليستر سيتي بهدف ساحر سدده محمد صلاح ببراعة في الشباك معلنا تقدم ليفربول 1/ صفر.

وسدد ماديسون كرة قوية من الضربة الحرة في الدقيقة 78 وجدت طريقها إلى داخل الشباك، ولجأ الحكم لنظام (فار) للتأكد مما إذا كانت الكرة قد ارتطمت بقدم أمارتي قبل أن تسكن الشباك وهو في وضع تسلل، وأشار بعدها إلى عدم تسلل اللاعب وقد احتسب الهدف لماديسون ليصبح ليستر سيتي متعادلا 1/1.

وفي الدقيقة 81، ارتكب الحارس أليسون بيكر خطأ فادحا لدى خروجه من المرمى كما ارتكب الدفاع خطأ في تشتيتها، واستخلص جيمي فاردي الكرة ثم انطلق وأسكنها الشباك معلنا تقدم ليستر سيتي 2/1.

وفي الدقيقة 85، تضاعفت محنة ليفربول، حيث تلقى بارنيس تمريرة طولية وانطلق بالكرة ثم صوبها ببراعة في الشباك ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد لتنتهي المباراة بفوز ليستر سيتي 3/1.