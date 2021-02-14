طائرة إسعاف تعيد مولر من الدوحة لميونخ

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جاء ذلك وفقا لما أعلنه النادي البافاري أمس. ودخل مولر في حجر بعد وصوله.وأظهرت صور لصحيفة (بيلد) اللاعب الدولي السابق (31 عاما) وهو يغادر طائرة إسعاف في مطار ميونخ في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول وكان يرتدي بدلة وقاية بيضاء، ويعتقد أن حالة مولر جيدة حتى الآن.
وكانت نتيجة الاختبار الذي أجراه مولر في الدوحة الأربعاء الماضي جاءت إيجابية، وعلى إثر، ذلك تم عزله، حيث تغيب عن مباراة نهائي البطولة التي فاز فيها بايرن على تيجريس المكسيكي بهدف نظيف الخميس الماضي.
وكان مولر قد شارك مع الفريق في مباراته الأولى أمام الأهلي المصري الاثنين الماضي.
ولم يتمكن مولر من العودة على متن طائرة الفريق إلى ألمانيا، وأسهم النادي لاحقا في تنظيم رحلة عودته.
ووفقا للقواعد المعمول بها في ألمانيا لمكافحة الوباء، فقد دخل مولر حاليا في حجر، ولهذا لن يتمكن من المشاركة مع بايرن في مباراته في الدوري أمام أرمينيا بيلفيلد السبت المقبل.
وكان بايرن أعلن أنه نسق مع السلطات المعنية بخصوص التعامل اللاحق مع اللاعب.
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