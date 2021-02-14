جرونينجين يفوز على زفوله في الدوري الهولندي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز فريق جرونينجين على ضيفه زفوله 1/ صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الهولندي لكرة القدم. ويدين جرونينجين بالفضل في هذا الفوز للاعبه يورجن ستراند لارسن الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16. وشهدت المباراة طرد بيلي كليمنت، لاعب زفوله، في الدقيقة 59. وشهدت المباراة طرد بيلي كليمنت، لاعب زفوله، في الدقيقة 59. ورفع جرونينجين رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد زفوله عند 23 نقطة في المركز الـ13.

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