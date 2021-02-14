هاتريك فريدي يقود الفتح لهزيمة العين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدى المحترف ميتشيل فريدي لقيادة فريقه الفتح للفوز على نظيره العين 3-2 في المباراة التي جرت أمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في إطار الجولة الـ18 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن تقمص دور البطل وسجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) للنموذجي في الدقائق (53، و75، 84). وقاد فريدي فريقه إلى المركز الـ11 بعد أن رفع رصيده إلى 22 نقطة. في المقابل، تكفل كيسانجا بارتولومو، وخوانبي أنور بتسجيل هدفي العين في الدقيقتين 50 و61. في المقابل، تكفل كيسانجا بارتولومو، وخوانبي أنور بتسجيل هدفي العين في الدقيقتين 50 و61. وأبقت هذه الهزيمة فريق العين في المركز الأخير على رصيده السابق 13 نقطة.

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