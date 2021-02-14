4 اتحاديين يتجاوزون مطب الإيقاف

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وكان الرباعي أحمد حجازي ومارسيلو جروهي وعبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي في مقدمة المهددين بالإيقاف، حال حصول أي منهم على بطاقة صفراء في مواجهة الأهلي، وسيعتمد كاريلي على الرباعي في لقاء الخميس المقبل أمام التعاون في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ19.واستغل الجهاز الفني إراحة اللاعبين الأساسيين عقب مباراة الأهلي، في منح الفرصة للبدلاء في اللقاء الودي أمام فريق جدة مساء، حرص خلاله كاريلي على الدفع باللاعبين الذين لم يتسن لهم المشاركة مع الفريق خلال الجولات الماضية، وذلك سعيا لإدخالهم في أجواء اللقاءات والوقوف أكثر على مستويات بعض اللاعبين.
وعاود الفريق تدريباته أمس، حيث حرص الجهاز الفني على متابعة اللاعب غاري رودريجيز وتجهيزه بالشكل المطلوب قبل مواجهة التعاون المرتقبة.
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