شكرا لقرائتكم خبر 4 اتحاديين يتجاوزون مطب الإيقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​تنفس المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي الصعداء، بعدما نجاح عدد من لاعبيه الأساسيين في تجاوز الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الملونة في المباراة الماضية أمام الأهلي، ضمن الجولة الـ18 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الرباعي أحمد حجازي ومارسيلو جروهي وعبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي في مقدمة المهددين بالإيقاف، حال حصول أي منهم على بطاقة صفراء في مواجهة الأهلي، وسيعتمد كاريلي على الرباعي في لقاء الخميس المقبل أمام التعاون في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ19.

واستغل الجهاز الفني إراحة اللاعبين الأساسيين عقب مباراة الأهلي، في منح الفرصة للبدلاء في اللقاء الودي أمام فريق جدة مساء، حرص خلاله كاريلي على الدفع باللاعبين الذين لم يتسن لهم المشاركة مع الفريق خلال الجولات الماضية، وذلك سعيا لإدخالهم في أجواء اللقاءات والوقوف أكثر على مستويات بعض اللاعبين.

وعاود الفريق تدريباته أمس، حيث حرص الجهاز الفني على متابعة اللاعب غاري رودريجيز وتجهيزه بالشكل المطلوب قبل مواجهة التعاون المرتقبة.