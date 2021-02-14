شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يرسل ميتريتا للعيادة ويستقبل نيانغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خدمات محترفه الروماني ألكساندرو ميتريتا، خلال مبارياته الثلاث المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية سيجبره على الغياب 3 أسابيع قبل العودة للانخراط في التدريبات، مما يؤكد غيابه عن مباريات فريقه أمام العين والشباب والفيصلي على التوالي.

وقد غادر ميتريتا لقاء فريقه أمام الاتحاد الخميس، ضمن الجولة الـ18 مبكرا، وتحديدا عند الدقيقة الـ19 من زمن المباراة متأثرا بإصابته على مستوى الركبة، قبل أن يجري في اليوم التالي الفحوصات الطبية اللازمة التي على إثرها تم تحديد نوع الإصابة والعلاج الذي انخرط في تنفيذه، بدءا من أمس الأول في عيادة النادي.

واستقبل الأهلي أمس الأول محترفه الجديد، السنغالي مباي نيانغ بعد التعاقد معه الأسبوع الماضي.

وأجرى نيانغ فور وصوله المسحة الطبية وخضع للحجر الصحي، وفقا للبروتوكول الصحي المتبع، على أن يشارك في تدريبات الفريق مساء اليوم استعدادا للظهور في اللقاء المقبل أمام العين.