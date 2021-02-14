الأهلي يرسل ميتريتا للعيادة ويستقبل نيانغ

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وقد غادر ميتريتا لقاء فريقه أمام الاتحاد الخميس، ضمن الجولة الـ18 مبكرا، وتحديدا عند الدقيقة الـ19 من زمن المباراة متأثرا بإصابته على مستوى الركبة، قبل أن يجري في اليوم التالي الفحوصات الطبية اللازمة التي على إثرها تم تحديد نوع الإصابة والعلاج الذي انخرط في تنفيذه، بدءا من أمس الأول في عيادة النادي.واستقبل الأهلي أمس الأول محترفه الجديد، السنغالي مباي نيانغ بعد التعاقد معه الأسبوع الماضي.
وأجرى نيانغ فور وصوله المسحة الطبية وخضع للحجر الصحي، وفقا للبروتوكول الصحي المتبع، على أن يشارك في تدريبات الفريق مساء اليوم استعدادا للظهور في اللقاء المقبل أمام العين.
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