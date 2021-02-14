طموح الهلال في الصدارة يرعب ضمك

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ويأمل ضمك في الخروج بنتيجة إيجابية تدعمه لإتمام مشواره المتبقي بنجاح، رغم علمه أنه سيواجه فريقا مدججا بالنجوم المحليين والأجانب.ولا يزال ضمك مستمرا في تكرار سيناريو الموسم الماضي من حيث مصارعة الهبوط والتأخر في الترتيب، حيث كان قريبا من الهبوط في الموسم الماضي قبل أن ينجو في الجولة الأخيرة.
وربما يختلف الوضع اليوم بالنسبة لضمك، خاصة وأنه يدخل المباراة دون مدربه السابق نورالدين بن زكري بعد الاستغناء عن خدماته، فيما يقوده المدرب كرشمير ريزتش.
في المقابل، تمثل مواجهة اليوم صعوبة كبرى للهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، خاصة أن الفريق سبق وأن واجه مخاضا عسيرا وهو يواجه ضمك في منطقة عسير.
قبل المواجهة
- يتفوق الهلال على ضمك بـ20 نقطة.
- عدد نقاط الهلال (33 نقطة) تساوي عدد الأهداف التي استقبلها مرمى ضمك.
- ضمك أكثر الفرق استقبالا للأهداف بعد العين، حيث استقبل 33 هدفا خلال 17 مواجهة.
- ينتشي الهلال بعودة هدافه قوميز للتهديف وشفاء سبيستيان جوفينكو ومتعب المفرج.
- الفوز يقود الهلال إلى المركز الثاني مباشرة.
- 22 هدفا سجلها ضمك في الجولات الماضية مقابل 30 للهلال.
- مباراة خاصة بين هدافي الفريقين، بافيتيمبي قوميز (12 هدفا) وإيميليو زيلايا (10 أهداف).
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