شكرا لقرائتكم خبر طموح الهلال في الصدارة يرعب ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحاول فريق ضمك التمسك بأمل البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي وهو يستضيف الهلال في تمام الساعة الـ 4:05 مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة بأبها في ختام لقاءات الجولة الـ 18.

ويأمل ضمك في الخروج بنتيجة إيجابية تدعمه لإتمام مشواره المتبقي بنجاح، رغم علمه أنه سيواجه فريقا مدججا بالنجوم المحليين والأجانب.

ولا يزال ضمك مستمرا في تكرار سيناريو الموسم الماضي من حيث مصارعة الهبوط والتأخر في الترتيب، حيث كان قريبا من الهبوط في الموسم الماضي قبل أن ينجو في الجولة الأخيرة.

وربما يختلف الوضع اليوم بالنسبة لضمك، خاصة وأنه يدخل المباراة دون مدربه السابق نورالدين بن زكري بعد الاستغناء عن خدماته، فيما يقوده المدرب كرشمير ريزتش.

في المقابل، تمثل مواجهة اليوم صعوبة كبرى للهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، خاصة أن الفريق سبق وأن واجه مخاضا عسيرا وهو يواجه ضمك في منطقة عسير.

قبل المواجهة