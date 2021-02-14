تأجيل مباريات تصفيات المونديال وكأس آسيا

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وتعقد لجنة المسابقات الثلاثاء المقبل اجتماعا لاعتماد آلية استكمال الجولات المتبقية من التصفيات، حيث ينتظر أن تعلن عن تغيير طريقة لعب باقي المباريات بحيث تلعب بطريقة التجمع لكل مجموعة على أن تنطلق مع بداية شهر يونيو وتنتهي في منتصفه.وفي حالة إقرار ذلك، ستكون فرصة استضافة المجموعة الرابعة بالسعودية والتي يلعب بها المنتخب السعودي كبيرة خاصة وأنها تضم منتخبي فلسطين واليمن واللذين سيدعمان طلب الاستضافة بجانب منتخب أوزبكستان.
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