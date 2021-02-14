تأجيل مباريات تصفيات المونديال وكأس آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المتوقع أن تعلن لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تأجيل مباريات شهر مارس المقبل ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وذلك بسبب استمرار جائحة كورونا

وتعقد لجنة المسابقات الثلاثاء المقبل اجتماعا لاعتماد آلية استكمال الجولات المتبقية من التصفيات، حيث ينتظر أن تعلن عن تغيير طريقة لعب باقي المباريات بحيث تلعب بطريقة التجمع لكل مجموعة على أن تنطلق مع بداية شهر يونيو وتنتهي في منتصفه.

وفي حالة إقرار ذلك، ستكون فرصة استضافة المجموعة الرابعة بالسعودية والتي يلعب بها المنتخب السعودي كبيرة خاصة وأنها تضم منتخبي فلسطين واليمن واللذين سيدعمان طلب الاستضافة بجانب منتخب أوزبكستان.