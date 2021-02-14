شكرا لقرائتكم خبر 126 جوادا عالميا في كأس السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد الخيل المسجلة في كأس السعودية 2021 بشكل عام من الخيل المتدربة محليا والقادمة من مختلف دول العالم أكثر 126 جوادا، بمعدل 14 جوادا مقسمة على 9 أشواط مبدئيا، حيث ستجري في الأيام المقبلة مراسم إعلان الأسماء النهائية للخيل المشاركة، إلى جانب القرعة المخصصة لبوابات جهاز الانطلاق وتثبيت أسماء الخيالة على الخيل المشاركة.

وتواصلت رحلات وصول الخيل الدولية القادمة لأراضي المملكة للمشاركة، حيث وصلت إلى الرياض 5 من أفضل الخيل اليابانية لتنضم إلى الخيل الأمريكية التي حطت رحالها بالمحجر الدولي بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية قبل يومين استعدادا للمشاركة في النسخة الثانية من الحدث العالمي الأغلى في العالم، الذي سيقام على مدار يومي 19 و20 فبراير الحالي.

وتتوالى بقية الخيل المشاركة الوصول من بعض الدول الأوروبية السبت المقبل، غير أن الخيل البريطانية التي من ضمنها الجواد (مشرف) الذي يشارك في الشوط الرئيس (كأس السعودية)، سيكون موعد وصوله الأحد المقبل، وستكون الخيل القادمة من الإمارات آخر الواصلين وذلك في 16 فبراير.

ووفرت اللجان المختصة بالمحجر الدولي والمخصص للخيل الزائرة المشاركة في هذا الحدث العالمي جميع الاشتراطات الدولية للمحاجر الصحية التي تتضمن إسطبلات مخصصة وميدان تدريب خاص، إلى جانب مواعيد محددة ومجدولة لأداء تمارينها على أرضية الميدان الرئيس بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.