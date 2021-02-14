شكرا لقرائتكم خبر برنامج الابتعاث ينظم بطولة بمشاركة برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وتشارك في البطولة 10 أندية (8 أندية إسبانية، هي برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وألميريا وناستيك دي تاراغونا وريال سرقسطة وكورنيا ورايو ماخاداهوندا)، إضافة إلى فريقين من برنامج الابتعاث.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقيم برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بطولة كأس الأبطال الدولية للأعمار من 18 إلى 20 عاما، في نسختها الأولى في مدن (سالو ومدريد وتاراغونا الإسبانية)، وذلك بدعم وتوجيه من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي.وتشارك في البطولة 10 أندية (8 أندية إسبانية، هي برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وألميريا وناستيك دي تاراغونا وريال سرقسطة وكورنيا ورايو ماخاداهوندا)، إضافة إلى فريقين من برنامج الابتعاث.

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج الابتعاث ينظم بطولة بمشاركة برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.