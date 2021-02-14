القادسية يجتاز التعاون بهدفين نظيفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح القادسية في التغلب على مضيفه التعاون 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الـ18 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم. وسجل هدفي القادسية كاروليس أندريا ماستينور في الدقيقة السادسة وحسن العمري في الدقيقة 54 من ركلة جزاء. ورفع القادسية رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد التعاون عند 25 نقطة في المركز السابع. ورفع القادسية رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد التعاون عند 25 نقطة في المركز السابع.

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