المدام والذيد :مركز التحكيم مفخرة لرياضة الإمارات

الشارقة: عصام هجو

أكد عبدالله مطر الكتبي أمين سر عام نادي المدام أن الحكم الصادر من مركز التحكيم الرياضي يعتبر انتصاراً للقانون وللحق، ونص القرار على أن الأندية المتظلمة في الأصل تعتبر عاملاً في اتحاد الكرة الطائرة ويحق لها التصويت في كل العملية الانتخابية من نظام أساسي وانتخابات وغيره، ويجب أن يكون لها صوت وكلمة مسموعة في الجمعية العمومية.

وقال الكتبي: «لم يساورنا شك طوال الشهور بأننا في موقفنا، وكنا واثقين في أنفسنا وفي إجراءاتنا وفي مركز التحكيم الرياضي، وكل الشكر والتقدير إلى مركز التحكيم، وإلى الأندية التي احتكمت للقانون وصبرت للحصول على حقوقها كاملة، ولا نملك سوى أن نقول نحن كممثلين للأندية بأن مركز التحكيم الرياضي يعتبر مفخرة للرياضة الإماراتية ».

وأعرب سالم الجاري المدير الإداري في نادي الذيد ومشرف الألعاب الجماعية عن سعادته الكبيرة بعودة الحق إلى أصحابه بعد قرار مركز التحكيم الرياضي، وأشاد بتعامل مركز التحكيم الرياضي من حيث الترتيب والدقة في الإجراءات والآلية والسلاسة في التعامل، وقال: «نكن كل الاحترام والتقدير لكل الاتحادات الرياضية ومن بينها اتحاد الكرة الطائرة، ومثل هذه الأمور ليست تحديات، وليس بها فائز أو خاسر، وإنما حرص على مراعاة حقوق أنديتنا والاختلاف في الآراء ووجهات النظر لا يفسد للود قضية، وبحمد الله وتوفيقه عاد الحق لأصحابه».

وأضاف: «نحن تعاملنا مع الأمر وفقاً للإجراءات واللوائح التي تعاملنا معها مع بقية الاتحادات مثل السلة واليد وغيرها، واستعدنا حقوقنا كأندية عاملة في اتحاد الكرة الطائرة، وبصفتي واحداً من أبناء دولة الإمارات أفخر بأن يكون لنا مركز تحكيم رياضي بهذا المستوى، وأدعو وأناشد أن تحل كل الخلافات الرياضية في مختلف الاتحادات عبر مركز التحكيم الرياضي لأن الهدف من هذه الأمور هو مصلحة رياضة الإمارات ولا فائز ولا خاسر في مثل هذه القضايا والمنتصر الوحيد هي رياضة دولتنا التي نتمنى أن تصل إلى أعلى المراتب».

وأعرب عبدالله حسن الدرمكي الأمين العام لمجلس إدارة نادي اتحاد كلباء على القرار عن سعادته بالقرار وشكر جهود وعمل مركز التحكيم، وقال: «في النهاية لا يصح إلا الصحيح بعودة الحق إلى أصحابه، أما فيما يتعلق بقرار التحكيم بخصوص نادي اتحاد كلباء فقد تقبلنا القرار بصدر رحب ونشكرهم على الشفافية والحكم العادل، ولكن سنخاطب اتحاد الكرة الطائرة بأننا أصبحنا عضواً عاملاً اعتباراً من يوم 30 أكتوبر 2020 وفقاً للائحة، لأننا أمضينا سنتين في اتحاد الكرة الطائرة،وأتوجه بالشكر الجزيل إلى الدكتور سليم الشامسي الذي ترافع عن الأندية، وشكر خاص إلى أسرة اتحاد الطائرة للتعاون مع الأندية».