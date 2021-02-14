مجـد البـلـوشـي: يـد الاتحـاد لـن تصـفـق وحـدهـا

متابعة: مسعد عبد الوهاب

كشفت المهندسة مجد محمد أحمد البلوشي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة رئيسة اللجنة النسائية، عن معاناة كبيرة تعيشها الطاولة النسائية تتمثل في عدم اهتمام الأندية بإدراجها ضمن أنشطتها، وناشدتها عبر «الخليج الرياضي» لتكوين فرق نسائية شأنها شأن بقية الألعاب من منطلق دورها في دعم رياضة الإمارات عموماً، مؤكدة أن لاعبات الإمارات قادرات على التطور ومقارعة لاعبات العرب وقارة آسيا إذا وجدن الاهتمام من الأندية.

بسؤالها عن التحديات التي تواجه تطور اللعبة نسائياً والوصول بها لمستوى المنافسة عربياً وقارياً قالت: «عندما ننظر إلى دوري السيدات في نسخته الرابعة الحالية نجد أن عدد الفرق المشاركة لم يتجاوز الخمسة: العروبة «أ»، العروبة «ب»، الشارقة الرياضي للمرأة، أكاديمية أبوظبي، وأكاديمية كابتن في أبوظبي، وسيبرز على الفور أن توسيع ونشر نطاق ممارسة اللعبة في الأندية هو التحدي الأكبر بالنسبة لنا لنزيد عدد الفرق لتفرز المسابقة الجودة التي تمكن لاعباتنا من تطور مستواهن خاصة لاعبات المنتخب ليتمكن من مقارعة بطلات آسيا متزعمات اللعبة كهدف مستقبلي، علماً أنه من ضمن الفرق ال 5 فرق اثنان لنادي العروبة الذي نثني على جهوده فهو في طليعة الأندية المهتمة باللعبة ويمتلك عدداً وفيراً من اللاعبات المتميزات، وبشكل عام تخلصنا بقدر معقول من مرحلة المعاناة التي رافقت البدايات بعدم وجود لاعبات بمستوى جودة عال، ولا أقيس على تجربتي الشخصية كبطلة سابقة ولاعبة منتخب لمدة 14 عاماً فقد بدأت بعمر 8 سنوات ووجدت الدعم الأسري الذي حفزني على الاستمرار من خلال نادي الشارقة الرياضي للمرأة.

ولكي يكون لدينا لاعبات قادرات على مقارعة نظيراتهن في القارة الصفراء لابد من وجود الاهتمام بتوسيع قاعدة ممارسات اللعبة، وهذا لن يحققه اتحاد اللعبة بمفرده بل يحتاج إلى قناعة واهتمام من أندية الدولة بأن تعتمد كرة الطاولة النسائية ضمن الألعاب المدرجة تحت مظلتها، ونطالبها بالاقتداء بنادي العروبة الذي يمتلك أكبر قاعدة للناشئات، بالإضافة إلى نادي الشارقة الرياضي للمرأة، الذي يمتلك فريقاً ويبذل جهوداً من أجل تطور اللعبة».

فجوة كبيرة

وعن الفروق في المستوى الفني بين لاعباتنا ونظيراتهن في قارة آسيا خاصة الصين المتربعة على عرش اللعبة قالت مجد بطلة الإمارات واللاعبة الدولية السابقة، وأول إماراتية حاصلة على شهادة تدريب من الاتحاد الدولي لكرة الطاولة للمستوى المتقدم:«الفجوة الكبيرة التي كانت موجودة بيننا وبين دول القارة تتقلص تدريجياً، فلدينا الآن لاعبات ناشئات مستواهن جيد وقبل الجائحة شارك منتخب 15 سنة بمعسكر نظمه الاتحاد الدولي في السعودية من خلال 4 لاعبات وكانت هذه أول مشاركة من نوعها، ولعبن منافسات احتكاكية مع لاعبات آسيويات ولدينا لاعبة حصلت على المركز الرابع ووصولها لهذا المستوى يؤكد أن بنات الإمارات يتطورن ومعدل الجودة لديهن يتحسن وقادرات على مجاراة نظيراتهن الآسيويات وسينصب تركيزنا على ذلك في الدورة القادمة».

وعن مردود اللجنة النسائية بالاتحاد في دورة 2016 - 2020 الوشيكة على الانتهاء قالت:«نجحنا في إطلاق أول دوري لكرة الطاولة للسيدات،كما أقمنا ثلاث نسخ من بطولة الإمارات المفتوحة لكرة الطاولة للسيدات بمختلف المراحل السنية تحت 12 و15، وتحت 18 وفوق 18، والتي تشهد مشاركة نخبة من لاعبات كرة الطاولة على الصعيد الخليجي والعربي والدولي وتهدف لإكساب لاعبات أندية وأكاديميات الدولة والمنتخب الخبرة من خلال الاحتكاك مع لاعبات قويات في المنافسات.

كما قمنا بإعداد برنامج لتقييم اللاعبات الإماراتيات وهو الأول من نوعه في المنطقة، وفي إطار الحرص على الارتقاء بمستوى اللاعبات تعاقدنا مع مدربة متميزة لتدريب منتخب كرة الطاولة النسائي، هي المصرية شيماء عبدالعزيز بطلة مصر وإفريقيا سابقاً والتي تقوم بتدريب ومتابعة أداء لاعبات المنتخب على مستوى الدولة، وتم تأسيس منتخب الإمارات للسيدات بمختلف المراحل السنية.

وعن طموحها في الدورة القادمة «2020 - 2024»، حيث ستستمر في منصبها بعد إغلاق باب الترشح لإدارة اتحاد كرة الطاولة، ووجودها ضمن القائمة الوحيدة التي تقدمت للعضوية بانتظار الاعتماد من لجنة الانتخابات ثم الجمعية العمومية الانتخابية المقررة في الثالث من مارس/ آذار المقبل قالت:«سنكمل مسيرتنا في توسيع القاعدة الرياضية النسائية لرياضة كرة الطاولة، وضمن أهداف لجنتي للفترة القادمة استكمال خطة نشر اللعبة في مختلف إمارات الدولة التي لا يوجد بها قاعدة لاعبات إماراتيات يمارسن رياضة كرة الطاولة، وهذا يتوقف على الشراكة مع مختلف الأندية في أنحاء الدولة، لذلك أشدد مجدداً على مناشدتها بإدراج النشاط النسائي للعبة ضمن نشاطها، كما وضعنا خطة لتأسيس حكمات إماراتيات سيحصلن على الاعتراف من الاتحاد الدولي لكرة الطاولة الدولي ليتمكن من التحكيم في بطولات السيدات المحلية والدولية، وكل هذا يحتاج إلى تمويل لذلك سنستكمل التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لتأمين موارد إضافية تساعدنا على تطوير ونشر اللعبة في الإمارات.

ويذكر أن النسخة الرابعة من دوري كرة الطاولة للسيدات انطلقت يوم الجمعة الماضي، وشهدت إقامة 3 مباريات أسفرت عن فوز فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة على مركز كرة الطاولة في إمارة أبوظبي 3 - 1، وبنفس النتيجة فاز الشارقة الرياضي أيضاً على أكاديمية كابتن لكرة الطاولة في أبوظبي، كما فاز فريق نادي العروبة «أ» على نظيره العروبة «ب» بنتيجة 3 -0.

