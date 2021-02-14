انطلاق بطولة أبوظبي لجمال الخيل الأحد

بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الجمعية، تنطلق الأحد، في نادي أبوظبي للفروسية بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية 2021.

وتنظم البطولة التي تستمر 3 أيام وتشهد مشاركة 325 خيلاً وتبلع قيمة جوائزها 9 ملايين درهم، جمعية الإمارات للخيول العربية.

وأعلنت الجمعية عن زيادة قيمة جوائز الأشواط في البطولة لتصل إلى 50 ألف درهم، مع توزيعها بالتساوي من المركز الأول إلى السابع، كما قامت بتوحيد جوائز البطولات الثلاث، الذهبية والبرونزية والفضية، بواقع 100 ألف درهم لكل منها، إلى جانب زيادة الأشواط التأهيلية، ما يعطي مزيداً من الفرص للفوز.

وتستقطب البطولة نخبة من أبطال العالم ومن أنقى سلالات الخيول العربية تمثل أفضل الإسطبلات المحلية والدولية، والخيول المتأهلة من المنافسات المحلية التي استطاعت أن تثبت جدارتها خلال البطولات السابقة.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول من بطولة أبوظبي في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بفئة المهرات عمر سنة (أ ـ ب)، ثم تنطلق منافسات الفترة الثانية في الساعة الثانية ظهراً بأشواط المهرات عمر سنتين (أ ـ ب)، تليها منافسات فئة المهرات بعمر 3 سنوات، ثم فئة الأفراس عمر 4 ـ 6 سنوات (أ ـ ب).

ورفع محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، أسمى عبارات الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على دعمه الدائم والمستمر للخيل العربية الأصيلة عموماً، وعروض جمال الخيل بصورة خاصة.

وقال الحربي إن الجمعية تنفيذاً لتوجيهات سموه، بمتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، قامت بزيادة قيمة الجوائز المالية وتوزيعها وفق نظام يمنح فرص الفوز لأكبر عدد من الملاك.