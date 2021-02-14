شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح فى ذكرى رحيل ثابت البطل: تموت الرموز ويبقى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلي، ذكرى رحيل ثابت البطل حارس مرمى القلعة الحمراء الأسبق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "تموت الرموز ويبقي الاهلي حافظا لمن لديه الولاء وحقق البطولات والكؤوس رحم الله البطل والأبطال وكنا مجرد حروف".



محسن صالح

وأضاف: "صالح لم يكن مايسترو وثابت لم يكن بطل وحمدي لم يكن وزير وبيبو لم يكن أسطورة وشطة لم يكن قرن وعبده لم يكن مجري ومحسن لم يكن لوز الاهلي من جمع الكلمات وجعل لها مكانه ومقامات".

16 عاما رحل ثابت البطل، حارس الأهلي الأسبق، الذى تواكب ذكرى رحيله غد الأحد، حيث توفى يوم 14 فبراير من 2005 بعد صراع مع مرض سرطان البنكرياس، ويُعد ثابت البطل من أهم الحراس فى تاريخ القلعة الحمراء، نظرا للبطولات والألقاب التى حققها مع الفريق خلال رحلته كلاعب أو فى المناصب التى تقلدها بعد الاعتزال مدربا أو مديرا للكرة

حقق ثابت البطل خلال مسيرته 25 لقبا، 11 بطولة دورى، و7 ألقاب كأس مصر، ولقبين كأس أفريقيا للأندية، بالإضافة إلى 3 ألقاب كأس أفريقيا لأبطال الكؤوس، فضلاً عن لقب أفرو آسيوى ولقب كأس الاتحاد التنشيطى.

وسيطر البطل على مساحة كبيرة فى قلوب جماهير الأهلى نظرا للمواقف التى قام بها داخل المستطيل الأخضر أو خارجه، حتى اللحظات الأخيرة من حياته التى قضاها فى خدمة القلعة الحمراء.