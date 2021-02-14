شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت، 13 فبراير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها خسارة المقاولون العرب من بتروجت وتوديع بطولة كأس مصر وفوز الجونة على كيما أسوان وتوفير الزمالك طائرة خاصة.

وفرت إدارة نادى الزمالك فى توفير طائرة خاصة لسفر بعثة الفريق الكروى الأول إلى السغال من أجل مواجهة تونجيث يوم 23 فبراير الجاري، فى ثانى جولات دوري المجموعات الأفريقي، حيث اتفقت إدارة النادى مع أحد شركات الطيران على توفير الطائرة الخاصة لبعثة الفريق بشكل رسمى. وترغب إدارة نادى الزمالك فى تذليل كافة العقبات أمام الفريق قبل السفر إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيث، لاسيما أن مسئولى الزمالك كانوا أحالوا ملف السفر إلى السنغال لوزارة الشباب والرياضة، بعد تلقى إخطار رسمى يفيد بحجز هيئة التأمينات على أرصدة النادى فى البنوك لعدم الالتزام بسداد مديونيات القلعة البيضاء فى الفترة الماضية.

الجونة يهزم كيما أسوان 6/1 ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

نجح فريق الجونة فى التأهيل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على كيما أسوان بنتيجة 6/1 بالمباراة التي جمعتهما باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات دور الـ 32 للبطولة. وسجل سداسية فريق الجونة محمود الشبراوى وإسلام عبد النعيم ولؤى وائل وعمورى وإدريس إمبوبو ( هدفين ) بينما جاء هدف كيما أسوان الوحيد عن طريق اللاعب تاحا .

بتروجت يهزم المقاولون 3/1 ويتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر

خطف فريق بتروجت تأشيرة التأهل إلى دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، بعد الفوز على المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال مباراة دور الـ 32 التى جمعت الفريقين على استاد السلام، في واحدة من أقوى مفاجآت الكأس، وسجل أهداف بتروجت كل من محمود السيد شيكا ومحمود فيلكس ورشاد المتولي في الدقائق 14 و49 و65 من عمر المباراة، بينما سجل محمد حمدي زكي هدف المقاولون الوحيد في الدقيقة 90. كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الفريق البترولي بهدف نظيف سجله محمود شيكا في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، بعد خطأ دافعي من لاعبي المقاولون.

كريم نيدفيد ينتظم فى تدريبات الأهلى الأسبوع المقبل

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، موعد انتظام كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية لفريقه، مؤكدًا أن اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية بدءًا من الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من أداء برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة منذ فترة طويلة. قال طبيب الأهلي في تصريحات لـ"الخليج 365" إن كريم نيدفيد يحتاج لإجراء بعض القياسات اللازمة لمعرفة الفروق العضلية لدى اللاعب قبل نزول التدريبات الجماعية بعد الغياب الطويل عن المشاركة في التدريبات والمباريات، على أن ينتظم في التدريبات بدءًا من الأسبوع المقبل.

لجنة التخطيط للكرة بالاهلي تجتمع مع موسيماني.. اعرف السبب

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال الفترة القليلة المقبلة لمناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة بعد التتويج بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية. وترغب اللجنة، التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف، مناقشة موسيماني في بعض الأمور الخاصة بالفريق، سواء فيما يتعلق بالترتيب لصفقات الصيف من الآن، وكذلك موقف بعض اللاعبين المُرشحين للرحيل عن النادى بنهاية الموسم الجارى، وغيرها من التفاصيل الأخرى الخاصة بفريق الكرة.

يوفيتش يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة لافيينا.. واستبعاد محمد صبحى

أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي، بقيادة البوسني دراجان يوفيتش، قائمة الفريق المتجهة إلى السويس استعدادا لمباراة دور الـ32 من بطولة كأس مصر أمام نادي لافيينا. وأنهى الإسماعيلي استعداداته للقاء دور الـ32 من كأس مصر المقرر إقامته غدا بمدينة السويس فى الثانية والنصف ظهرا أمام فريق لافيينا. وضمت قائمة الإسماعيلى كلاً من: محمد مجدى ، محمد فوزي ، عمر الوحش ، عماد حمدي ، مروان صحراوى ، محمد بيومي ، مصطفى فارس ، حسين السيد ، مدحت فقوسة ، اري بابل ، محمد صادق ، شكري نجيب ، رضوان شريفي ، نادر رمضان ، زياد طارق ، محمد مصيلحي ، بينسون شيلونجو ، محمد حسن ، احمد كاستلو ، مصطفى الزناري .

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة فرجانى ساسى فى مواجهة مولودية الجزائر

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بنادي الزمالك، حقيقة تعرض الدولي التونسي فرجاني ساسى لاعب وسط الفريق الأول، بالتواء في الكاحل خلال مواجهة مولودية الجزائر التىجمعتهما بالأمس، بافتتاح مشوار الأبيض بدورى المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل السلبي، وأوضح طبيب الفريق في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن إصابة ساسي "بسيطة جدًا" ولا تحتاج أشعة، أو خضوع اللاعب لفحوصات طبية، مضيفا أن اللاعب سيكون جاهزًا لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.