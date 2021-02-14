شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات الغد فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات الغد فى دور الـ32 بكأس مصر، واختارت اللجنة الحكم محمود وفا لمباراة الاتحاد السكندرى والنجوم، ومحمد التابعى لمباراة الإنتاج الحربى وكوكاكولا، وصبرى إبراهيم حكما لمباراة الإسماعيلى ولافيينا، وتقام هذه المباريات جميعا فى الثانية والنصف عصر الغد.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي، بقيادة البوسني دراجان يوفيتش، قائمة الفريق التى توجهت إلى السويس استعدادا لمباراة دور الـ32 من بطولة كأس مصر أمام نادي لافيينا، وأنهى الإسماعيلي استعداداته للقاء دور الـ32 من كأس مصر المقرر إقامته غدا بمدينة السويس فى الثانية والنصف ظهرا أمام فريق لافيينا.

وضمت قائمة الإسماعيلى كلاً من: محمد مجدى، محمد فوزي، عمر الوحش، عماد حمدي، مروان صحراوى، محمد بيومي، مصطفى فارس، حسين السيد، مدحت فقوسة، اري بابل، محمد صادق، شكري نجيب، رضوان شريفي، نادر رمضان، زياد طارق، محمد مصيلحي، بينسون شيلونجو، محمد حسن، احمد كاستلو ، مصطفى الزناري.

وشهدت القائمة غياب كل من: محمد صبحي لحصوله على ثلاثة إنذارات، وعبد الرحمن مجدى، باهر المحمدى، أحمد مدبولى، أحمد مصطفى، أحمد أيمن، محمود البدرى للإصابة، بجانب بعض من لاعبي الفريق الأساسيين لإراحتهم استعدادا لمباريات الدورى العام.