شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات الغد فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات الغد فى دور الـ32 بكأس مصر، واختارت اللجنة الحكم محمود وفا لمباراة الاتحاد السكندرى والنجوم، ومحمد التابعى لمباراة الإنتاج الحربى وكوكاكولا، وصبرى إبراهيم حكما لمباراة الإسماعيلى ولافيينا، وتقام هذه المباريات جميعا فى الثانية والنصف عصر الغد.
وضمت قائمة الإسماعيلى كلاً من: محمد مجدى، محمد فوزي، عمر الوحش، عماد حمدي، مروان صحراوى، محمد بيومي، مصطفى فارس، حسين السيد، مدحت فقوسة، اري بابل، محمد صادق، شكري نجيب، رضوان شريفي، نادر رمضان، زياد طارق، محمد مصيلحي، بينسون شيلونجو، محمد حسن، احمد كاستلو ، مصطفى الزناري.
وشهدت القائمة غياب كل من: محمد صبحي لحصوله على ثلاثة إنذارات، وعبد الرحمن مجدى، باهر المحمدى، أحمد مدبولى، أحمد مصطفى، أحمد أيمن، محمود البدرى للإصابة، بجانب بعض من لاعبي الفريق الأساسيين لإراحتهم استعدادا لمباريات الدورى العام.
وشهد المران الأخير حضور على أبو جريشة وعماد سليمان عضوا اللجنة الفنية، بالإضافة للمهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة، وأحمد بزان المدير التنفيذى، بجانب عودة كل من: أحمد مصطفى ومحمد عمار وأحمد مدبولى ومحمد الشامي للتدريبات الجماعية وأدوا جميعا تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.
وحرص المدير الفني للفريق دراجان يوفيش على الاجتماع بصانع ألعاب الفريق أحمد مدبولى طالبه فيه بتنفيذ البرنامج التأهيلى على أكمل وجه والعودة سريعا للمشاركة مع الفريق باعتباره أحد أعمدة الفريق الرئيسية.