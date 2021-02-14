شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: الأهلي "بيعوض اللاعبين عن أى فلوس" والبرونزية الأهم بمسيرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شريف، مهاجم النادى الأهلي، أن تحقيق الميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم للأندية هي اللحظة الأهم في مسيرتى حتى الآن، وأنا تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت.

وقال محمد شريف، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "مباراة الدحيل كانت الأهم بالنسبة لنا للحصول على مركز متقدم فى كأس العالم للأندية، وسعيد جدا بحديث الجماهير وإشادتهم بإمكانياته".

وأضاف محمد شريف: "المشاركة فى كأس العالم للأندية شرف كبير وأحيانا لا يتكرر، والفوز على الدحيل بوابة الفوز بالمركز الثالث ولقاء البايرن كان صعبا، ولحظة التتويج بالمركز الثالث من أهم اللحظات اللى عشتها فى حياتى".

وتابع مهاجم الأهلى: "الأهلي بيضيف لكل لاعب وبيعملك تاريخ بيعوضك كثيرا عن الفلوس الزيادة فى أى نادى تانى وكفاية الفوز معه بالبطولات".

واستطرد محمد شريف: "أنا تحت أمر الجهاز الفنى فى أى مركز داخل الملعب، والأهلي دائما يبحث عن التدعيمات فى كل المراكز ودى طبيعى والمنافسة بين اللاعبين فى صالح الفريق

وأردف: "محمد الشناوى حارس كبير وقائد بمعنى الكلمة ودائما ما يقوم بدور القائد داخل وخارج الملعب، وكل اللاعبين توجهت له، وتواجد محمود الخطيب معنا في كل الرحلات دعم كبير جدا، خاصة أنه أسطورة كبيرة ومن أفضل اللاعبين اللى جت في تاريخ مصر".