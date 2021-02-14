شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 13/ 2/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم السبت، الموافق 13/ 2/ 2021 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها توفير طائرة خاصة لسفر الفريق إلى السنغال، وتجديد طلب تأجيل مواجهة الحرس بسبب السفر إلى السنغال، وطبيب الفريق يكشف تفاصيل إصابة فرجانى ساسى فى مواجهة مولودية الجزائر.

رسميًا.. الزمالك يوفر طائرة خاصة لسفر الفريق إلى السنغال

نجحت إدارة نادى الزمالك فى توفير طائرة خاصة لسفر بعثة الفريق الكروى الأول إلى السغال من أجل مواجهة تونجيث يوم 23 فبراير الجاري، فى ثانى جولات دوري المجموعات الأفريقي، حيث اتفقت إدارة النادى مع إحدى شركات الطيران على توفير الطائرة الخاصة لبعثة الفريق بشكل رسمى.

الزمالك يُجدد طلب تأجيل مواجهة الحرس بسبب السفر إلى السنغال

استقر مسئولو نادى الزمالك على تجديد طلب تأجيل مباراته أمام حرس الحدود فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، المقرر لها 20 فبراير الجارى، وذلك بعدما رفض اتحاد الكرة الطلب الأول بتأجيل اللقاء، وتمسك بإقامته فى الموعد المحدد.

ترتيب الزمالك بالمجموعة الرابعة فى دوري الأبطال بعد فوز الترجي على تونجيث

انفرد الترجى الرياضى التونسي بصدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزه الأول على ملعبه بهدفين مقابل هدف على مضيفه تونجيث السنغالي، بعد نهاية الجولة الأولى من المسابقة القارية.

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة فرجانى ساسى فى مواجهة مولودية الجزائر

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بنادي الزمالك، حقيقة تعرض الدولي التونسي فرجاني ساسى لاعب وسط الفريق الأول، بالتواء في الكاحل خلال مواجهة مولودية الجزائر التىجمعتهما بالأمس، بافتتاح مشوار الأبيض بدورى المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل السلبي، وأوضح طبيب الفريق في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن إصابة ساسي "بسيطة جدًا" ولا تحتاج أشعة، أو خضوع اللاعب لفحوصات طبية، مضيفا أن اللاعب سيكون جاهزًا لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بعثة مولودية الجزائر توجه رسالة أخيرة لمسئولى الزمالك بمطار القاهرة

حرص مسئولو بعثة فريق مولودية الجزائر على توجيه رسالة خاصة لنظرائهم بنادى الزمالك من مطار القاهرة قبل استقلال الطائرة العائدة إلى الجزائر بعد خوض مباراة الأمس فى افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، والتي حسمها التعادل السلبي.

الأرقام تكشف تفوق الزمالك على مولودية الجزائر فى موقعة أفريقيا