شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تستقبل سعد محمد وتتمنى له الشفاء العاجل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، سعد محمد لاعب فريق كرة القدم بالنادي مواليد 2000 المصاب بمرض السرطان، وحرصت اللجنة على استقبال اللاعب ومتابعة تطورات حالته الصحية، وتقديم الدعم الكامل له.

وتمنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، الشفاء العاجل لسعد محمد، والعودة لحياته الطبيعية، حيث تحرص إدارة نادى الزمالك على متابعة حالة سعد محمد وتقديم كافة أوجه الدعم له حتى يتماثل الشفاء من ذلك المرض.

سعد محمد يلعب فى فريق مواليد 2000 بالزمالك ومركزه جناح أيمن ومهاجم، واكتشف إصابته بسرطان الدم منذ عام، بدأ فى تلقى علاج الكيماوى دون إخطار النادى وقتها، ثم ظهر سعد فى قناة الزمالك معلنا إصابته بالمرض اللعين ليكسب تعاطفا كبيرا.



إدارة الزمالك تستقبل سعد محمد وتتمنى له الشفاء العاجل (1)



إدارة الزمالك تستقبل سعد محمد وتتمنى له الشفاء العاجل (2)



إدارة الزمالك تستقبل سعد محمد وتتمنى له الشفاء العاجل (3)

فى سياق آخر، تراجعت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، عن قرارها السابق برفض تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود بدور الـ32 بكأس مصر المحدد لها يوم 20 فبراير الجارى، وقررت اللجنة تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بسبب ارتباط الزمالك بمباراة أمام بطل السنغال خارج الديار يوم 23 من نفس الشهر وسفر الفريق الأبيض للسنغال يوم 20.

كما قررت اللجنة تأجيل مباراة الأهلي والنصر ضمن منافسات نفس الجولة بكأس مصر والمحدد لها يوم 19 فبراير الجارى، دون أن يطلب الأهلى تأجيل المباراة بشكل رسمى.