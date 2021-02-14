شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك: نتمنى تكرار مواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، أنه يتمنى وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي بطولة أبطال إفريقيا للمرة الثانية، كما حدث في النسخة الأخيرة من المسابقة الأفريقية.

وعن تألق مصطفى محمد، المنتقل حديثا من الزمالك إلى الدوري التركي، قال المتحدث باسم نادي الزمالك، فى تصريحات تليفزيونية، إنه يريد تكرار تجربة احتراف محمد صلاح، ويقدم مستوى عاليا في تركيا.

وأضاف سالم، أن هناك حالة ارتباك كبيرة في صفوف نادي ليفربول خلال الفترة الأخيرة، مما يصعّب من مهمة الريدز في حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة أن حارس مرمى ودفاع ليفربول يرتكبون أخطاء كبيرة.

وكان الزمالك قد تعادل في أولى مبارياته أمام مولودية الجزائر سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد القاهرة، موضحا أن الفريق لم يكن يحالفه التوفيق في تلك المباراة ونجح الفريق الجزائري في تحقيق هدفه من اللقاء بعد الخروج بنقطة من التعادل.