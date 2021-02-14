شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز فى دور الـ32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة في لقاءاتها المقبلة ببطولتي الأندية الأفريقية، وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بالاتحاد بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات.

يذكر أنه كان مقررا أن يواجه بيراميدز العبور يوم الأربعاء المقبل، والأهلي مع النصر يوم الجمعة المقبل، والزمالك مع حرس الحدود السبت المقبل، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر قبل أن يتقرر تأجيلها.