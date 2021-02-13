شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق رسمي من الزمالك على تأجيل مباراة حرس الحدود بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق نادي الزمالك، على قرار تأجيل مباراته أمام حرس الحدود بمنافسات كأس مصر، بناء على طلبه وذلك لضيق الوقت قبل السفر إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيث بمنافسات دوري الأبطال.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر بسبب مشاركتهم الأفريقية.

وقال عصام سالم المتحدث ورئيس المنظومة الإعلامية للزمالك عبر «أون تايم سبورتس»: «نرحب بقرار تأجيل مباراة الحرس فكنا نخشى ضيق الوقت وإرهاق اللاعبين قبل مباراة الجولة الثانية لدوري الأبطال».

وواصل سالم: «قرار اتحاد الكرة بإقامة مباراة الحرس يوم 20 فبراير كان غريبا».

وأنهى تصريحاته: «سنغادر إلى السنغال على متن طائرة خاصة ونسعى لتعويض التعادل أمام مولودية والعودة بالفوز».