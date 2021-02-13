شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي يتحدث عن إنجاز الأهلي.. وحالته بعد ضياع ركلة مروان محسن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إنه لم يستطع رؤية باقي ضربات الجزاء بعد الركلة التي ضيعها مروان محسن التي لعبها بشكل حلو، لكن غاب عنها التوفيق.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأهلي النادي العربي والأفريقي الوحيد الذي يشارك في مونديال الأندية 6 مرات ويحصل في مناسبتين منهم على المركز الثالث ويتوج بالميدالية البرونزية، ما يعد شرفًا كبيرًا للجميع.

واستطرد: أن جماهير الأهلي زينوا البطولة، ودون النادي الأهلي أعتقد أن المدرجات كانت ستبقى خاوية من الجماهير، وهو ما أشاد به رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح أن أهمية البطولات لا تقاس باللعب الحلو، إنما بحضور الجماهير، وأن الاستقبال الذي لاقاه الأهلي جعل الدوافع كبيرة لإسعاد الأهلاوية والشعب المصري.

وأردف خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن حارس المرمى محمد الشناوي متربي داخل النادي الأهلي وشخصيته شخصية النادي الأهلي.

وأكد خالد مرتجي أنه لأول مرة النادي الأهلي يتفوق على فريق برازيلي، وعن مباراة البايرن أوضح أن اللاعبين كانوا مشدودين في الشوط الأول لمباراة بايرن ميونخ، ولكنهم عاودا الثقة لاكتساب في أنفسهم الشوط الثاني.

ولفت إلى أن النادي الأهلي سوف يحصل على 2.5 مليون دولار، واللاعبين سيحصلون على مكافآتهم طبقًا للائحة.

وأشار إلى أن موقف الشحات وكهربا نجمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مع إدارة الكرة بالنادي، موضحا أن موقفهم تم بعفوية وليس رغبة منهم في اختراق الفقاعة ولم يكن أمرًا مخططًا له.

وأضاف أنهما حصلا على الميدالية الخاصة بهما لأنهما تعبا مع النادي، وأكبر عقوبة لهما حرمانهما من المشاركة أمام بالميراس.