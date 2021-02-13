شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، تأجيل مباريات أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة في لقاءاتها المقبلة ببطولتي الأندية الأفريقية.

وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بالاتحاد بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة، بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات.

يذكر أنه كان مقررا أن يواجه بيراميدز العبور، الأربعاء المقبل، والأهلي مع النصر، الجمعة المقبل، والزمالك مع حرس الحدود، السبت المقبل، في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، قبل أن يتقرر تأجيلها.