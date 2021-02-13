شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: هذه أسباب انتصار مانشستر سيتي على توتنهام في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الانتصار الذي حققه فريقه على توتنهام هوتسبير، بثلاثية نظيفة، مساء اليوم، السبت، في قمة الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة بي بي سي: «فوز مستحق، لقد سددوا في القائم، وكان من شأن تلك الكرة أن تقلب المباراة، لكن الطريقة التي أردنا اللعب بها كانت حاضرة، توتنهام يملك جودة خاصة، ولعبنا بصورة جيدة في السابق أمامهم، وخسرنا (2-0)».

وأضاف: «لا يحتاجون أي شيء لخلق الفرص، الأمر يتعلق بجودتهم ونهج مدربهم.. وبدورنا نملك طريقة خاصة في اللعب، وسنواصل، علينا التحلي بالصبر والهدوء، ركلة الجزاء واضحة، وفي أول مرة هاجمنا في الشوط الثاني سجلنا، وهذا أمر وارد حدوثه.

وواصل جوارديولا: «هل سيصبح رودري المسؤول عن تنفيذ ركلات الجزاء الآن؟ لا، لكني أحببت شجاعته في تنفيذ الركلة، إلا أنها لم تكن جيدة، الأمر غير مضحك، بل مقلق، سنملك متخصصا حقيقيا ينفذ الركلات بجودة، وعلينا التدرب».