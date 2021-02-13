شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الزمالك: نطالب بتأجيل مباراة الكأس.. ونتمنى تكرار مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، إنه تقدم بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود في دور الـ32 لكأس مصر المقرر لها يوم 20 من الشهر الجاري.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الزمالك يلعب في دوري أبطال أفريقيا ويمثل مصر ويجب مراعاة جدول مسابقة الدوري الممتاز وعدم تعريضه لأي ضغوط.

وكشف المتحدث باسم نادي الزمالك أن مباريات الكأس تحمل ضغوطًا كبيرة، خاصة أن الفريق المنهزم يودع البطولة.

وأوضح عصام سالم أن الزمالك سوف يتعرض لضغط غير عادي في حال إقامة مباراة مسابقة كأس مصر السبت ثم السفر إلى أبيدجان لمواجهة تونجيث في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها 23 فبراير الجاري.

وأشار المتحدث باسم نادي الزمالك إلى أن الاتحاد الجزائري قام بتأجيل مباراة لفريق مولودية الجزائر ليلعب أمام الزمالك، موضحا أن الفريق مطالب بتحقيق نتيجة جيدة أمام بطل السنغال بعد تعادله مع مولودية الجزائر.

كان الزمالك تعادل في أولى مبارياته أمام مولودية الجزائر سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد القاهرة، موضحا أن الفريق لم يكن يحالفه التوفيق في تلك المباراة ونجح الفريق الجزائري في تحقيق هدفه من اللقاء بعد الخروج بنقطة من التعادل.

وكشف عصام سالم أن الزمالك تلقى ردًا شفهيًا من مسؤولي اتحاد الكرة برفض طلب القلعة البيضاء بتأجيل مباراة حرس الحدود في دور الـ32 لكأس مصر.

وقال المتحدث باسم نادي الزمالك إنه «يتمنى في وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي بطولة أبطال أفريقيا للمرة الثانية كما حدث في النسخة الأخيرة من المسابقة الأفريقية».

وحول تألق مصطفى محمد المنتقل حديثا من الزمالك إلى الدوري التركي، قال المتحدث باسم نادي الزمالك إنه يريد تجربة احتراف محمد صلاح، ويقدم مستوى عاليًا في تركيا.

وأضاف عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك أن «هناك حالة ارتباك كبيرة في صفوف نادي ليفربول خلال الفترة الأخيرة، ما يصعب من مهمة الريدز في حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة أن حارس مرمى ودفاع ليفربول يرتكبون أخطاء كبيرة».