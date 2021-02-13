شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يستعد لبرشلونة بهدفين في شباك نيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز باريس سان جيرمان بصعوبة على ضيفه نيس (2-1)، اليوم، السبت، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي.

وسجل لباريس كل من جوليان دراكسلر ومويس كين، في الدقيقتين 22 و76، بينما أحرز روني لوبيز هدف نيس الوحيد، في الدقيقة 50.

ورفع العملاق الباريسي بهذا الفوز رصيده إلى 54 نقطة، ليقفز للصدارة مؤقتا، بينما تجمد رصيد «النسور» عند 29 نقطة، وباتوا مهددين بفقدان المركز الثالث عشر.