شكرا لقرائتكم خبر عن «أول القصيدة جبس».. إصابة مدافع الإسماعيلي قبل ظهوره الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض أحمد العش، مدافع الإسماعيلي، القادم من النادي الأهلي على سبيل الإعارة في يناير الماضي لشرخ في مشط القدم، بعد سقوطه أثناء توجهه إلى غرفته بمقر إقامة اللاعبين بفندق النادي.

وتم وضع قدم اللاعب في الجبس لمدة شهر تقريبًا قبل الظهور الأول له بقميص فريقه الجديد، حيث كان العش يستعد للمشاركة الأولى مع الدراويش في لقاء الغد أمام فريق لافيينا في دور الـ ٣٢ لمسابقة كأس مصر.