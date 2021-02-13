شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس إجراء تعديلات على تشكيل الأهلي أمام المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على إجراء تعديلات على التشكيل الأساسى في عدد من المراكز الأساسية خلال مواجهة الذهاب أمام المريخ السودانى في أول مشوار الفريق الأحمر بدور المجموعات ببطولة دورى الأبطال.

ويدرس المدير الفنى للأهلى الدفع بمحمد شريف في مركز الوسط المهاجم إلى جانب محمود عبدالمنعم «كهربا» في مركز الجناح الأيسر، بجانب الاعتماد على الثنائى أكرم توفيق الذي ظهر بمستوى طيب خلال مشاركته أمام بالميراس البرازيلى في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة العالم للأندية التي حصدها الأحمر، بعدما فاز بركلات الترجيح بفضل تألق محمد الشناوى، حارس المرمى.

ويخشى المدير الفنى من تعرض اللاعبين لإصابات جديدة مثلما حدث مع التونسى على معلول، الظهير الأيسر، الذي تعرض للإصابة خلال مشاركة الفريق بالمونديال بسبب الإجهاد الذي يتعرض له اللاعبون نتيجة كثرة المشاركات في البطولات المختلفة، سواء المحلية أو الأفريقية أو الدولية.

وينتظر أن يجتمع المدير الفنى باللاعبين خلال مران اليوم الذي يستأنفه الفريق الكروى الأول، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من الدوحة، بعد الانتهاء من المشاركة في مونديال الأندية.

من جانبه، أعرب محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الفريق الكروى الأول، عن سعادته بتتويج نادى القرن بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلى، مؤكدا أنه كان يتمنى التواجد في المباراة لولا ظروف الإيقاف، موضحًا أن الأهلى «بمن حضر»، وكل لاعبى الأهلى دائمًا يكونون على قلب رجل واحد.

وأضاف: «لاعبو الأهلى كانوا على قدر المسؤولية خلال مشوار البطولة، رغم الغيابات والظروف التي تعرضنا لها قبل المباراة الأخيرة ومنها إصابة على معلول».

وأوضح: «جماهير الأهلى لعبت دورًا بارزًا جدًا في التتويج بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية، خاصة أن تدعيمها كان متواصلا للاعبين منذ مغادرة القاهرة للمشاركة في المونديال، وكذلك استقبالها الحافل في المدرجات خلال المباريات، وكلها أمور ساهمت بقوة في الإنجاز الذي يحسب لهذا الجيل من اللاعبين».