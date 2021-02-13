شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات فى كأس مصر غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تستأنف «الأحد» مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر، بثلاث مباريات، حيث يستضيف ملعب السويس الجديد عند الثانية والنصف عصرًا فريقى الإسماعيلى ولافيينا، فى لقاء يعد نزهة كروية للدراويش لفارق الإمكانات والخبرة والتاريخ بين الناديين.

يدخل الإسماعيلى المباراة تحت شعار واحد وهو لا مجال للمفاجآت، سعيًا لتحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 وتعويض سوء النتائج الأخيرة فى الدورى، بينما يأمل لافيينا أحد أندية الدرجة الرابعة فى إقصاء الإسماعيلى، خصوصًا بعدما حقق نتائج مبهرة فى الأدوار التمهيدية للمسابقة بعدما أطاح بفرق الواسطى وأبوتيج وملوى، ويغيب عن المباراة عصام عبده، المدير الفنى، وكيتا، مهاجم الفريق، بعد ثبوت عينتهما الإيجابية بفيرس كورونا.

ويستضيف الاتحاد السكندرى، بقيادة حسام حسن، فريق النجوم فى لقاء يعد سهلًا نسبيًّا لأبناء الإسكندرية، خصوصًا فى ظل الحالة المعنوية العالية التى يتمتع بها اللاعبون عقب النتائج الإيجابية فى الدورى.

ويلتقى فى نفس التوقيت الإنتاج الحربى مع كوكاكولا.