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الإسماعيلي يتجه إلى السويس استعدادًا للقاء الكأس

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتجهت منذ دقائق قليلة حافلة الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي إلى مدينة السويس، استعدادًا لملاقاة نادي لافيينا إف سي بدور الـ32 من كأس مصر.

وتقام المباراة على ملعب السويس الجديد في تمام الثانية والنصف من عصر غد، الأحد، حسبما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في جدول مباريات الدور الأول من المسابقة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية.

ومن المقرر أن يستكمل الفريق معسكره المغلق خلال فندق الإقامة الليلة، بقرار من البوسني دراجان يوڤيتش، المدير الفنى للفريق، من أجل فرض حالة من التركيز والهدوء على الجميع قبل تلك المواجهة الهامة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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