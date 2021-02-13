شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتجه إلى السويس استعدادًا للقاء الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتجهت منذ دقائق قليلة حافلة الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي إلى مدينة السويس، استعدادًا لملاقاة نادي لافيينا إف سي بدور الـ32 من كأس مصر.

وتقام المباراة على ملعب السويس الجديد في تمام الثانية والنصف من عصر غد، الأحد، حسبما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في جدول مباريات الدور الأول من المسابقة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية.

ومن المقرر أن يستكمل الفريق معسكره المغلق خلال فندق الإقامة الليلة، بقرار من البوسني دراجان يوڤيتش، المدير الفنى للفريق، من أجل فرض حالة من التركيز والهدوء على الجميع قبل تلك المواجهة الهامة.