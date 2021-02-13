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كورونا يحرم مدرب ومهاجم لافيينا من لقاء الإسماعيلي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن وائل حبيب المدير الرياضي لنادي لاڤيينا إف سي، عن إصابة عصام عيد المدير الفنى للفريق ومحمد كيتو مهاجم وهداف الفريق على مستوي بطولتي الدوري والكأس بڤيروس كورونا.

وبذلك يفقد نادي لافيينا خدمات الثنائي خلال مواجهة الإسماعيلي المقرر لها غد الأحد ضمن فعاليات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وكانت قرعة المسابقة قد أسفرت عن ملاقاة الدراويش مع نادي لاڤيينا الناشط بدوري القسم الرابع، على أن يلتقى المتأهل مع الفائز من لقاء الزمالك وحرس الحدود في ثمن نهائي المسابقة الأقدم في الكرة المصرية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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