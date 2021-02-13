شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستنجد بـ«صبحي» لرفع الحجز على أموال النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استنجدت اللجنة المؤقتة بنادى الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، بالدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة من أجل التدخل لدى وزارة التضامن والتأمينات الاجتماعية لرفع الحجز على أرصدة النادى في البنوك.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى حجزت رسميًّا على أرصدة النادى، بعد أن وصلت ديون القلعة البيضاء لدى التأمينات الاجتماعية إلى 450 مليون جنيه. وينتظر أن يجتمع اللواء عماد عبدالعزيز، رئيس النادى، ومعه إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بالنادى، مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن والتأمينات الاجتماعية، من أجل الاتفاق على جدولة الديون المستحقة على النادى وسداد 20 مليون جنيه خلال ساعات لرفع الحجز على أرصدة النادى في البنوك خلال ساعات.

وقال إبراهيم عبدالله لـ«المصرى اليوم» إن اللواء عماد عبدالعزيز، رئيس النادى، أجرى اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، من أجل إنهاء أزمة الحجز على أرصدة النادى خلال أيام قليلة، وشدد «عبدالله» على أن اللجنة المؤقتة تواجه أزمات مالية مختلفة تسعى جاهدة لإنهائها حتى تلتزم بسداد مستحقات اللاعبين في كافة الفرق الرياضية المختلفة، وليس كرة القدم فقط، لافتًا إلى أن اللجنة التزمت في الفترة السابقة مع لاعبى الفريق الكروى الأول، وعقدت صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية، فضلا عن سداد بعض مستحقات لاعبى كرة اليد، وسيتم تسديد بقية المستحقات خلال الفترة المقبلة حتى تتمكن الفرق من أداء المباريات بجدية والمنافسة على البطولات.

من جهة أخرى، سادت حالة من الارتباك داخل الفريق الكروى الأول بعد التعادل السلبى مع مولودية الجزائر في ذهاب بطولة دورى الأبطال، وفشل اللاعبون في استغلال الفرص السهلة التي سنحت لهم أمام مرمى المنافس، وتلقى مروان حمدى، مهاجم الفريق المنضم حديثًا من مصر المقاصة، انتقادات لاذعة من أحد أفراد الجهاز الفنى لسوء أدائه وعدم قدرته على ملء فراغ مصطفى محمد، مهاجم الفريق السابق، الذي انتقل ألى جالاتا سراى التركى وتألق معه بعد تسجيل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات شارك فيها.

وعلمت «المصرى اليوم» أن البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى، حمّل مسؤولية تراجع نتائج الفريق سواء في الدورى أو بطولة دورى الأبطال إلى اللجنة المؤقتة التي وافقت على رحيل مصطفى محمد إلى الدورى التركى دون التعاقد مع بديل مناسب يتمكن من ملء الفراغ الذي تركه اللاعب.

وكان باتشيكو قد اعترض على رحيل مصطفى محمد عن الفريق وتمسك باستمراره، في ظل عدم قناعته بوجود مهاجم في الدورى المصرى يشغل الفراغ الذي تركه اللاعب.

فيما يستعد الفريق الكروى الأول لمواجهة الإسماعيلى في الدورى الممتاز، المقرر إقامتها، الأربعاء المقبل، وركز باتشيكو على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية، خصوصًا عدم استغلال الفرص التي تسنح للاعبين أمام مرمى المنافسين.