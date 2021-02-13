شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصطدم بـ«راسينج كلوب» الإيفوارى فى الكونفيدرالية وسط غياب 8 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رافعا شعار التحدى والندية.. يحل الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز عند السادسة مساء «الأحد» ضيفا على راسينج كلوب الإيفوارى، على استاد إيبمبى بمدينة أبيدجان في إطار مواجهات ذهاب دور الـ٣٢ التكميلى، على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢١ فبراير الجارى بملعب الدفاع الجوى بالقاهرة.

يدخل بيراميدز المباراة وعينه على البطولة والتى خسرها الموسم الماضى، عقب الهزيمة أمام بطل المغرب في النهائى، حيث يسعى النادى لتعويض إخفاقه البطولة الماضية، بتحقيق أول بطولة في تاريخه خصوصا بعدما حرصت الإدارة على التعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين هذا الموسم، في مقدمتهم رمضان صبحى وأحمد فتحى وشريف إكرامى لدعم الفريق ببعض العناصر أصحاب الخبرة الإفريقية.

ويغيب عن المباراة عبدالله السعيد، لاستمرار إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، كما خرج عمر جابر وأحمد الشناوى ومهدى سليمان وعبدالله بكرى وأحمد فتحى وأحمد الشيخ ورولان.

من جانبه أكد الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لبيراميدز، أن مباراة اليوم تمثل أهمية خاصة له وللاعبين خصوصا أنها الأولى لاقتناص اللقب الإفريقى والذى كان قريبا منه الموسم الماضى.

وقال: رغم النقص الكبير في صفوف الفريق وصل إلى غياب العناصر الأساسية مثل عبدالله السعيد وعمر جابر وأحمد فتحى وأحمد الشيخ وأحمد الشناوى إلا أن لديه ثقة كبيرة في باقى اللاعبين.

وتابع: حرصنا طوال الفترة الماضية على دراسة المنافس بشكل مفصل وتحديد نقاط القوة والضعف لديه ووضح أنه فريق منظم ويتميز لاعبوه بالمهارات الفردية وقوة التسديد.

وأشار إلى أنه يسعى لحسم نتيجة مباراة الإياب لصالحه وعدم دخول فريقه في حسبة معقدة قبل مباراة الإياب.