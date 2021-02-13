شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بالرغم من تألقه والسير عكس أداء فريقه، إلا أن جماهير ليفربول طالبت برحيل محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليس لأنه أدائه ضعيف أو مهتز، ولكن لأنه اللاعب الوحيد الذي يؤدي بقوة خلال فترة انتكاسة الريدز، وخاصة اللقاءات الماضية.

وقال أحد المشجعين المنتمين لفريق ليفربول، إن محمد صلاح يستحق الأفضل، لا أريد أن أرى مهاراته الفنية العالية تضيع بعد الآن.

وأضاف أخر، صلاح أنت تستحق الأفضل.

وتابع مشجع أخر، لن ألوم محمد صلاح، إذا رحل بنهاية الموسم الحالي، ومن المؤكد أن صلاح سيفعل ذلك.

وطلب أخر، من صلاح، أن يقدم طلب للرحيل لأنه يستحق الأفضل.

وانتشرت قلة جماهيرية أخرى تابعة لفريق ليفربول، ترفض رحيل محمد صلاح عن قلعة الأنفليد خلال الفترة المقبلة.

وقال مشجع، محمد صلاح، من فضلك لا تتركنا ياصلاح، فأنت تحملنا.

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح