شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستقر على بديل «معلول» أمام المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تجهيز بديل على معلول في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام المريخ السوداني، المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب معلول عن الأهلي لمدة أسبوعين، بعدما تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي احتل فيها الفريق الأحمر المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه.

ويُجهز موسيماني محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، للمباراة المقبلة أمام المريخ السوداني، حيث يفاضل بينه وبين أيمن أشرف لقيادة الجبهة اليسرى أمام المريخ السوادني.