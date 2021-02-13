شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض بيع أحمد ياسر ريان لسيراميكا نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مسؤولو النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، فكرة التفريط في خدمات أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، بشكل نهائي.

وخاطب نادي سيراميكا مسؤولي النادي الأهلي بشكل ودي خلال الساعات الماضية من أجل الحصول على خدمات اللاعب بصفة نهائية.

وجاء رفض المارد الأحمر بسبب أهمية اللاعب وأنه من الموهوبين والمتوقع لهم قيادة هجوم الفريق خلال السنوات المقبلة.

ووافق الأهلي على إعارة اللاعب إلى سيراميكا كليوباترا لمدة 6 أشهر مع بداية الموسم، رغم رفض بيتسو موسيماني، المدير الفني، وجاءت الموافقة لإصرار اللاعب على المشاركة بشكل أساسي.