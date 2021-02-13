شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عاجل فى المقاولون لحسم مصير «النحاس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعقد مسؤولو المقاولون العرب، اجتماعًا طارئًا الآن، لحسم مصير الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، بعد النتائج السيئة التي ضربت صفوف الفريق في الفترة الأخيرة.

ويدرس النحاس تقديم استقالته من تدريب ذئاب الجبل بسبب سوء التوفيق، إلا أن إدارة المقاولون العرب، ترفض التفريط في الجهاز الفني.

وتدرس إدارة المقاولون العرب، فرض عقوبات على اللاعبين، بسبب سوء النتائج التي ضربت صفوف الفريق في الفترة الأخيرة، وأخرها وداع كأس مصر اليوم، على بتروجت بالهزيمة 3-1.